Президент Румынии сказал свое слово: есть кандидат в премьеры

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Европарламентарий Виорика Дэнчилэ официально стала кандидатом в премьеры. Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду в ходе брифинга сообщил, что принял решение одобрить предложение Социал-демократической партии (СДП) страны.

В понедельник по итогам многочасового заседания исполкома Социал-демократической партии было принято решение о лишении Михая Тудосе политической поддержки. В итоге он подал в отставку. Во вторник соответствующий декрет подписал президент Клаус Йоханнис. И.о. премьера назначен глава министерства национальной обороны Михай Фифор. После этого социал-демократы провели заседание исполкома партии, где почти единогласным решением (лишь один воздержавшийся) утверждена кандидатура Виорики Дэнчилэ. В среду президент Румынии провел консультации с политическими партиями по вопросу ее выдвижения на пост главы правительства.

"Мне удалось послушать и узнать мнение простых людей. Есть очень много мнений и аргументов, связанных с политикой партий, внутренней политикой Румынии и другими вопросами. Все это взвесил, потому что решение должно соответствовать Конституции. Поэтому на первом месте — парламентская арифметика. У социал-демократов есть большинство, поэтому, взвесив все аргументы и учитывая конкретную ситуацию в парламенте, решил дать СДП еще один шанс и назначить кандидата, предложенного этой партией", — сказал Йоханнис.

В течение 10 дней Дэнчилэ должна представить парламенту программу правительства и список членов кабинета министров. Программа и состав правительства обсуждаются обеими палатами парламента на совместном заседании. Если парламент выражает вотум доверия кабмину большинством голосов, члены нового правительства принесут присягу в присутствии президента.

Дэнчилэ может стать первой женщиной в Румынии, которая возглавит правительство страны. До назначения Михая Тудосе на пост румынского премьера претендовала Севил Шайдех, которая занимала пост вице-премьера и министра регионального развития страны. Ее кандидатуру также предложили социал-демократы, но президент Клаус Йоханнис отклонил.

Виорика Дэнчилэ — депутат Европарламента от СДП с 2009 года. Она занимается вопросами акгросектора и сельского развития, является главой румынской Организации женщин-социал-демократок. Ей 54 года.