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Ливиу Драгня и Михай Тудосе

С отставкой Михая Тудосе с поста премьера Румынии не все так гладко

© AP Photo / Andreea Alexandru
Политика
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Многим показалось странным поведение в последнее время бывшего уже премьера Румынии Михая Тудосе – что же он вдруг так быстро ушел в отставку

Виктор Енаке, Sputnik Молдова

Давайте вспомним, в первую очередь, предшественника Тудосе — Сорина Гриндяну, отправленного в отставку тем же парламентским большинством, что незадолго до этого утвердило его на этот пост. Тогда исполком социал-демократов отозвал политическую поддержку Гриндяну, но этот политик поддержке Виктора Понты до последнего оказывал сопротивление.

Президент Румынии Клаус Йоханнис
© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea
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Такой партийный, но такой свободный

Такого не произошло в случае с Тудосе, который, — может быть, потому, что лучше воспитан, а, может быть, потому, что усвоил урок своего предшественника, — "синхронизировал" свои действия с партийным боссом Ливиу Драгня (председатель Социал-демократической партии Румынии — ред.).

Хотя, если бы у Тудосе была поддержка вне родной партии, или же, веди он собственную игру, — держался бы до конца, даже если бы ему был вынесен вотум недоверия.

Думается, что все это не более, чем хорошо спланированный, отрежиссированный и успешно сыгранный спектакль. Слишком уж очевидны были просчеты Тудосе за последнее время — и заявление об отставке Кармен Дан с поста министра внутренних дел, и одиозный спич о венгерском меньшинстве (секеях) страны.

Кандидат в премьеры Румынии Виорика Дэнчилэ
© Photo: Liber în Teleorman
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А ведь это не первый раз, когда Тудосе идет "наперекор линии партии". Да, он многое успел за эти полгода. Но, все-таки, почему ему "позволили" такую свободу? Ведь Тудосе, как бы там ни было, — представитель правящей партии, а в этом случае вполне нормально координировать свои действия с родным политформированием.

Мотивы Драгни

Как сообщалось в прессе, социал-демократы готовят внеурочный съезд, чтобы обсудить кандидатуру на пост президента страны, ибо Румыния находится на старте предвыборной гонки. Поэтому решение о будущем кандидате на должность главы государства должно быть принято уже сейчас.

В этом случае хорошим "кандидатом в кандидаты" от влиятельного политформирования мог бы стать тот, кто уже "засветился" на ответственном государственном посту, например,.. в должности главы кабмина.

Soldații americani lângă tancuri M1 Abrams, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu
© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea
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Еще одним мотивом отставки Тудосе и его согласия с этим могла бы стать "перетасовка" министерских портфелей. Этим способом Драгня в состоянии заменить тех, кто не прошел его проверку, был сильно критикуем, — на более выигрышных для него личностей. При подобных обстоятельствах не нужно искать никаких дополнительных предлогов и приносить извинения…

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Еще одно интригующее обстоятельство — премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Румынию как раз в тот день, когда Клаус Йоханнис подписал указ об отставке Тудосе. Абэ завершил в Румынии свое турне по шести странам Восточной Европы, которое он осуществлял в поддержку соглашений о свободной торговле между Японией и ЕС.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
отставка премьер-министра Румынии, вотум недоверия, выборы президента, СДП, Михай Тудосе, Сорин Гриндяну, Ливиу Драгня, Клаус Йоханнис, Румыния
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