Евродепутат: ЕС вот-вот повторит ошибки СССР

Эстонский евродепутат Яна Тоом приняла участие в дебатах на тему "Россия — влияние пропаганды на страны ЕС", состоявшихся в среду, 17 января, на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В своем личном блоге Яна Тоом сообщает, что на этих дебатах в получили возможность высказаться более пятидесяти евродепутатов. Большинство парламентариев утверждали, что Россия ведет информационную войну против Евросоюза, и просили увеличить финансирование специальной группе "Стратком-Восток" (East Stratcom Task Force), созданной при администрации ЕС для борьбы с российской пропагандой.

"Пока я слушала эти дебаты, у меня возникло сильное дежавю, – сказала Тоом. – Я родилась в Советском Союзе и в детстве каждый день слышала об антисоветской пропаганде. Если в стране не было мяса, кофе, книг и автомобилей, мы всегда знали, кто в этом виноват: западный капитализм и лично Рональд Рейган".

"Сегодня, когда Европейский союз сталкивается с такими вызовами, как кризис в Каталонии, проблемами с демократическими институциями в странах-членах и низким уровнем доверия к ЕС в целом, некоторые мои коллеги точно знают, кто виноват: антиевропейская пропаганда и лично Владимир Путин", — добавила евродепутат.

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По словам Тоом, такая черно-белая трактовка вопроса ее, как бывшего журналиста, не устраивает, пишет Sputnik Эстония. Принципиальное решение вопроса контрпропаганды Яна Тоом видит в развитии честных, открытых и профессиональных СМИ. То есть таких СМИ, которые свободны от цензуры, не регулируются политиками и не направляются ими. По словам евродепутата, ни в коем случае нельзя повторять ошибки советских лидеров, хотя на сегодняшний день эта тенденция проявляется наиболее ощутимо.

Тоом также согласилась с тем, что СМИ должны быть прозрачными. Но это должно касаться всех каналов, включая и группу "Стратком-Восток". Сегодня на сайте группы невозможно найти имена сотрудников, которые пишут "Обзор дезинформации".

Формат, в котором проходили дебаты "Россия – влияние пропаганды на страны ЕС", напоминает дискуссионный клуб: такие обсуждения в Европарламенте и не предполагают принятия резолюции.