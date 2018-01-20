Погода не помеха: в Румынии идут протесты

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Тысячи человек вышли на улицы румынской столицы, выступая против ряда законодательных инициатив.
Например, демонстранты недовольны новым законодательством в сфере юстиции. Протестующие в Бухаресте считают, что таким образом растет политический контроль со стороны властей.
Поводом к протестам послужил новый закон, принятый румынским правительством, который еще не подписан президентом Клаусом Йоханиссом.
Данный законопроект предусматривает расширение контроля над органами прокуратуры со стороны Минюста Румынии, а также полномочий главы Национального антикоррупционного центра. Реформы предполагают, что главных прокуроров будeт назначать министр юстиции без контроля президента, как это было ранее. Вдобавок к этому, планируется принять ряд законов, которые предусматривают смягчение уголовного наказания за коррупционные действия.
Стоит отметить, что ранее закон был раскритикован Еврокомиссией, Госдепом США и президентом страны.
Как сообщают румынские телеканалы, протесты пройдут в Бухаресте всю ночь.