Турция нанесла авиаудары по сирийскому городу Африн

Десять мирных жителей ранены, трое из них - тяжело

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Турецкая авиация нанесла удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям. Операция Турции в сирийском Африне называется "Оливковая ветвь", сообщает РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько ранее заявил о фактическом начале наземной операции, войска используют артиллерию.

Наземная операция ВС Турции в сирийском Африне может быть начата в воскресенье, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым турецким СМИ.

"Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией, — отметил Йылдырым.