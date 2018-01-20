Турция нанесла авиаудары по сирийскому городу Африн

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Турецкая авиация нанесла удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям. Операция Турции в сирийском Африне называется "Оливковая ветвь", сообщает РИА Новости
Turkish war jets hit PYD/PKK targets in Syria's Afrin https://t.co/Z8wq2L74kP pic.twitter.com/YcqVAibhO0— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 20 января 2018 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько ранее заявил о фактическом начале наземной операции, войска используют артиллерию.
Наземная операция ВС Турции в сирийском Африне может быть начата в воскресенье, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым турецким СМИ.
"Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией, — отметил Йылдырым.