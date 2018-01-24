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Президент США Дональд Трамп

Заявление Белого дома: Трамп в Давосе встретится с Мэй и Нетаньяху

© REUTERS/
Политика
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Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей поездки на международный экономический форум в швейцарском Давосе проведет двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Cоветник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Дональд Трамп встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"В четверг президент встретится с Терезой Мэй, чтобы обсудить конфликт в Сирии, дестабилизирующие действия Ирана, пути исправления недостатков иранского ядерного соглашения и наши общие цели по денуклеаризации Корейского полуострова", — сказал Макмастер, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, на встрече с Нетаньяху американский лидер намерен подтвердить "серьезные обязательства США Израилю", борьбе с влиянием Ирана и приверженность к прочному миру на Ближнем Востоке.

С кем еще запланированы встречи у Трампа в Давосе

В пятницу Трамп намерен встретиться с лидером Руанды — эта страна является сейчас председателем Африканского союза. Речь пойдет о вопросах торговли и безопасности, сказал Макмастер.

Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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Также у президента США запланирована встреча с президентом Швейцарии, в ходе которой стороны будут обсуждать инвестиции, инновации и экономический рост.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавляет заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

Как представлена Россия на форуме

Сегодня пройдет деловая сессия, посвященная презентации инвестиционной, туристической и спортивной привлекательности Москвы в рамках 48-го Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. В сессии примет участие глава департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы (ДВМС) Сергей Черемин.

Сессия пройдет в официальной российской резиденции "Русский дом", где на время форума запланирована насыщенная деловая и культурная программа, организовано пространство для встреч и переговоров лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий.

По информации пресс-службы департамента, Черемин выступит на специальном мероприятии сессии "Не только футбол. Как реализовать возможности чемпионата мира" и расскажет о подготовке столицы к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в Москве.

"Министр расскажет, как город использует предоставленные возможности, какие отрасли промышленности получили новый стимул к развитию, каковы первые результаты применения современных технологий в столице — эффект "умного города", как будет использоваться в дальнейшем инфраструктура, созданная для чемпионата… Какие меры московские власти планируют предпринять для обеспечения безопасности болельщиков", — говорится в сообщении ДВМС.

Также глава департамента планирует принять участие в панельной дискуссии на тему использования цифровых технологий в современных больших городах.

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Теги:
встреча, Биньямин Нетаньяху, Тереза Мэй, Герберт Макмастер, Дональд Трамп, Давос, Политика
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