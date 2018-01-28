Официальный визит: о чем будут говорить Путин и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят в Москве ближневосточное урегулирование и ситуацию в Сирии

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры в Москве в понедельник, 29 января, сообщается на сайте Кремля.

"Лидеры планируют обсудить вопросы наращивания российско-израильского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении.

Выступая на заседании правительства Израиля Нетаньяху заявил, что он планирует обсудить с российским лидером укрепление координации военных Израиля и России в Сирии, а также иные аспекты безопасности

"Завтра я отправляюсь в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Я буду обсуждать различные события в регионе, укрепление координации в сфере безопасности между Армией обороны Израиля и российскими войсками в Сирии, а также ряд других вопросов, важных для безопасности Израиля", — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Между Израилем и Россией с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить военных от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.

В Москве оба лидера также собираются принять участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 75-летия единственного в истории Второй мировой войны успешного восстания пленных в концлагере "Собибор" во главе с советским офицером Александром Печерским.

Одним из основных факторов активизации российско-израильских контактов и тем двусторонней повестки стала ситуация в Сирии, где Израиль пытается не допустить роста влияния Ирана и добивается в этом понимания Москвы.