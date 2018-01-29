В Сочи пройдет Конгресс нацдиалога Сирии

Делегация ООН во главе со спецпосланником генсека организации по Сирии Стаффаном де Мистурой прибыла в Сочи и примет участие в конгрессе национального диалога

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, отмечает РИА Новости. © Photo: Мой университет Эксперт: США хотят сделать из Сирии проамериканское государство

Делегация ООН во главе со спецпосланником генсека организации по Сирии Стаффаном де Мистурой прибыла в Сочи и примет участие в конгрессе национального диалога.

На конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи будет сформирован президиум, высший комитет, оргкомитет и три комиссии, включая конституционную, право произнести вступительное слово на конгрессе будет предоставлено председателю торгового союза Сирии Мухамммаду Гасану аль-Каляа.

В соответствии с ними, в руководящие органы войдут 43 человека.

Оргкомитет будет сформирован из восьми человек. Президиум конгресса возглавит секретарь партии социалистического арабского объединения Савфан аль-Кудси, его заместителем будет ректор Дамасского университета Мухаммад Махир Кабакиби.

В мандатную комиссию войдут шесть человек, в счётную — семь.

Одним из ключевых органов конгресса будет Конституционная комиссия. Предполагается, что в ее составе будет четыре человека — депутат, профессор Дамасского университета Аббас Ашвак, депутат Ахмад Кязбари, преподаватели Иман Хамадан и Амаль Языджи.

В высшем комитете конгресса будет 14 человек. В президиуме — пять, причем двое из них будут также участвовать в работе других органов конгресса: один — в высшем комитете и один — в конституционной комиссии.