В Румынии премьером впервые в истории стала женщина

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Парламент Румынии проголосовал в поддержку правительства под руководством первой в стране женщины-премьера Виорики Дэнчилэ, которую правящая Социал-демократическая партия (СДП) выдвинула на пост главы кабмина.

"За" проголосовали 282 депутата, против — 136, еще один воздержался. Необходимый минимум, согласно местному законодательству — 233 голоса.

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Ранее социал-демократы приняли решение о лишении премьера Михая Тудосе политической поддержки из-за разногласий между ним и лидером партии Ливиу Драгня. Его отставку утвердил и президент Румынии Клаус Йоханнис. Позже социал-демократы провели заседание исполкома партии, на котором большинством голосов выдвинули на пост премьера кандидатуру Дэнчилэ. Затем президент Румынии одобрил ее кандидатуру на пост премьер-министра.

Виорика Дэнчилэ — депутат Европарламента от СДП с 2009 года, занимается вопросами агросектора и сельского развития. Ей 54 года. Дэнчилэ стала первой женщиной в Румынии, которая возглавила правительство страны. Ранее на пост румынского премьера претендовала Севил Шайдех, занимавшая пост вице-премьера и министра регионального развития. Ее кандидатуру на пост главы кабмина также предложили социал-демократы, но президент отклонил ее.

Таким образом, в новом кабмине Румынии будет четыре вице-премьера — Паул Стэнеску (по вопросам регионального развития, публичной администрации и европейским фондам), Грациела Гаврилеску (по вопросам окружающей среды), Ана Биркхал (по вопросам внедрения стратегических парнерств) и Виорел Штефан.

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В новом составе правительства свои посты сохранили министр внутренних дел Кармен Дан, глава МИД — Теодор Мелешкану, министр обороны Михай Фифор, министр юстиции — Тудорел Тоадер, министр сельского хозяйства и сельского развития — Петре Дайа, министр труда — Лиа Олгуца Василеску, министр по европейским фондам — Рована Плумб, а министр по европейским делам — Виктор Негреску.

Министром образования стал Валентин Попа, министром финансов — Еуджен Теодорович, министром экономики — Дэнуц Андрушкэ, министром энергетики — Анатон Антон, министром транспорта — Лучиан Шова, министром по вопросам бизнеса, торговли и предпринимательства — Раду Опря, министром здравоохранения — Сорина Пинтя, министром культуры и национальной идентичности — Георге Ивашку, министром водных и лесных ресурсов — Иоан Денеш, министром исследований и инноваций — Николае Бурнете, министром молодежи и спорта — Иоана Бран, министром связи и информационного сообщества — Богдан Кожокару, министром туризма — Богдан Триф, министром румын за рубежом — Наталия Интотеро.