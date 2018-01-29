ТВ: замдиректора ФБР Маккейб уходит в отставку

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб покидает свой пост, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Отставка Маккейба вступит в силу уже в понедельник.

© RIA Novosti. Dmitriy Gornostaev ФБР открыто конфликтует с Белым Домом

О причинах увольнения не сообщается.

Ранее СМИ уже сообщали, что 49-летний Маккейб намеревается покинуть свой пост, как только получит право на получение полной пенсии.

Маккейб был правой рукой бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, опровергаемых как в Белом доме, так и в Кремле. В мае Трамп уволил Коми, заявив, что тот не способен выполнять свои обязанности.

После увольнения Коми Маккейб исполнял обязанности главы ФБР вплоть до утверждения нового директора Кристофера Рэя. Он также был в числе претендентов на пост главы ведомства.