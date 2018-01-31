Эксперт: реплики Трампа в конгрессе США ведут к усилению напряженности

Президент США Дональд Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе, призвал прекратить сокращение военного бюджета, а также заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости прекратить сокращение военного бюджета страны и модернизировать ядерный потенциал идут в унисон с линией американского конгресса и усиливают международную напряженность, заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский, которого цитирует РИА Новости.

"Конгресс сейчас — главный "ястреб" в США, главный локомотив развития ВПК США. В нынешней атмосфере можно было ожидать от президента, чтобы он призвал бы к какой-то разумности и достаточности, соблюдению международных договоров, но, похоже, и Трамп и конгресс развивают гонку вооружений, и это усиливает международную напряженность", — сказал Мураховский.

По его словам, все эти заявления уже воплощаются через бюджет текущего года, "а будет еще хуже". Он также отметил, что все эти идеи уже были изложены в доктрине и при утверждении военного бюджета США.

"Именно комитеты конгресса по обороне инициировали военный бюджет и по сравнению с запросом администрации увеличили его примерно на 60 миллиардов долларов. Дополнительные средства выделили на обеспечение проведения операций, на помощь некоторым своим союзникам и на разработку и закупку некоторых видов вооружений", — добавил Мураховский.