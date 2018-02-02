12:54 02 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Старший сын Фиделя Кастро

На Кубе старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

© AFP 2018/
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (291)
20010

68-летний Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента кубинской академии наук

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе, сообщает РИА Новости.

В течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией: сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.

Советник по науке Государственного совета Кубы, вице-президент Кубинской академии наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт (исп. Fidel Ángel Castro Diaz-Balart) родился 1 сентября 1949 года в Гаване (Куба).

Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро и Мирты Диас-Баларт.

В 1974 году с отличием окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. Защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна). Работал в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова и на Нововоронежской АЭС.

В 2000 году получил степень доктора физико-математических наук в Университете ядерных наук и технологий (Куба).

В разное время возглавлял кубинскую делегацию при Совете экономической взаимопомощи, был председателем Постоянной комиссии по мирному использованию ядерной энергии стран-членов

С 1980 года в течение 12 лет работал в качестве исполнительного секретаря Комиссии по атомной энергии Республики Куба и активно участвовал в разработке и осуществлении кубинской ядерной программы.

В 1983–1988 годах был председателем комиссии стран — координаторов мирного использования ядерной энергии при Движении неприсоединения.

В 1983–1992 годах – полномочный представитель Кубы при МАГАТЭ и глава кубинской делегации на Ассамблее МАГАТЭ.

В 1993–2003 годах Фидель Кастро Диас-Баларт являлся заведующим отдела науки и инноваций в Министерстве энергетики и промышленности Кубы.

С 2004 года – советник по науке Государственного совета Кубы.

С 2012 года являлся заместителем президента Кубинской академии наук.

Автор 11 книг и свыше 150 научных статей, касающихся ядерной физики, технологии энергетики и их взаимосвязи с науками об окружающей среде, а также инновациях и управлении знаниями.

Одна из самых известных работ – "Ядерная энергетика: угроза окружающей среде или решение энергетической проблемы XXI века?" — переведена на несколько языков.

Фидель Кастро Диас-Баларт – кавалер ордена Карлоса Хуана Финлея (2006) — высшей награды Государственного совета Кубы. Почетный доктор НИЦ "Курчатовский институт".

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (291)

По теме

Куба после Фиделя Кастро: какие перемены произошли на Острове Свободы
Церемония похорон лидера Кубинской революции Фиделя Кастро
Доминиканский монах: Фидель Кастро был Давидом, победишим Голиафа
Теги:
Старший сын Фиделя Кастро, Фидель Кастро, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Депутат Валдис Калнозолс спит на заседании Сейма
    Депутатский произвол

    Превышение скорости, ошибки в налоговых декларациях, халатность – Sputnik узнал, какие еще административные правонарушения допускают депутаты Сейма.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Повсюду шпионы

    В Литве задержали трех граждан, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах в республике.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на эстонско-российской границе
    "Заборная" инфляция

    МВД Эстонии начало проверку причин резкого подорожания проекта инфраструктуры для охраны границы с Россией.

  • Виталий Щербо - золотой призер чемпионата по гимнастике в Японии, 1995 год, архивное фото
    Олимпийский интим

    Sputnik узнал, почему шестикратный олимпийский чемпион, белорус Виталий Щебро подает в суд на двукратную олимпийскую чемпионку, украинку Татьяну Гуцу.

  • Трибуна для выступлений в МИД Грузии
    Альтернативы нет!

    МИД Грузии заявил, что не намерен поступаться вопросом возвращения Абхазии и Южной Осетии на пути вступления страны в НАТО.

  • Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
    Без крови

    Специализированное отделение для проведения эндоскопических операций открыли в республиканской больнице Абхазии.

  • Iron Rock фестиваль
    Осетинский Сочи

    Поединок между боксерами Муратом Гассиевым и Юньером Дотикосом может прекратить на некоторое время российский город Сочи в "столицу" Осетии.

  • Депутат Валдис Калнозолс спит на заседании Сейма
    Депутатский произвол

    Превышение скорости, ошибки в налоговых декларациях, халатность – Sputnik узнал, какие еще административные правонарушения допускают депутаты Сейма.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Повсюду шпионы

    В Литве задержали трех граждан, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах в республике.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Полярное сияние в Рязанской области
Полярное сияние - "танцы небесных огней" - в фотоленте Sputnik
Операция ФСБ по уничтожению террориста в Нижнем Новгороде
Операция ФСБ по уничтожению террориста в Нижнем Новгороде
Рейтинг паспортов
Рейтинг паспортов мира: путешествуем без виз

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться