Румынский политик и бизнесмен разнес в пух и прах главу Еврокомиссии

Бывший госсекретарь Румынии по вопросам внешней торговли, зарубежных инвестиций и бизнесу Илан Лауфер обвинил Жан-Клода Юнкера в преобразовании "европейской космогонии" не в пользу Бухареста

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik, Драгош Думитриу. Один из самых высоко оцененных министров румынского правительства экс-премьера Тудосе, Илан Лауфер, был по непонятным причинам обойден при отборе в члены нового кабмина.

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Но Лауфер не обиделся на это, не сделал никаких публичных заявлений против такого поворота событий. Наоборот, экс-министр в одном из своих недавних комментариев поддержал нынешнюю политику Бухареста.

"Жан-Клод Юнкер, очевидно, дезинформированный "анти-румынами", угрожает Румынии "изменениями сроков Механизма кооперации и проверки (оригинальная аббревиатура — MCV — ред.) для присоединения в Шенгенскому пространству". Каковы они (изменения — ред.), господин Юнкер?", — написал Лауфер в своем недавнем комментарии, озаглавленном "Юнкер снова меняет скорость; Румыния становится сателлитом сателлитов ЕС".

Илан Лауфер прямо спрашивает председателя Еврокомиссии: "Вы сотрудничаете с теми, кто выступает против развития Румынии?".

По мнению молодого чиновника и бизнесмена, результат нынешнего "непослушания" (преодоления курса реформирования юстиции — ред.) румынского парламента исходит из слов Юнкера: "Предупреждения перейдут в действия в случае, если парламент (Румынии — ред.) продолжит и далее работать над законодательством в соответствии с Конституцией".

"В этом случае Юнкер серьезно попирает "европейское" согласие и меняет Европу двух скоростей на Европу трех скоростей. В подобной ситуации Румыния становится сателлитом сателлитов ЕС", — пишет Лауфер.

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По его словам, "следуя логике господина Юнкера, лучше провести референдум по недееспособности парламента и передаче его полномочий Еврокомиссии — так, видимо, будет лучше для всех "спутников спутников", которые хотят, чтобы их лучше освещало "европейское солнце", вокруг коего вращаются великие "планеты Европы"".

Илан Лауфер родился в израильском Ришон-ле-Ционе. В Румынию переехал в начале 2000-х, когда его отец устроился работать в Бухаресте. Лауфер развивал различные сферы экспорта-импорта в Румынии и Молдове. В Румынии Лауфер занимал пост замминистра развития бизнеса и торговли Румынии (госсекретарь Румынии по вопросам внешней торговли, зарубежных инвестиций и бизнесу), отвечал за развитие торговых и деловых отношений Румынии, летом 2017 года принёс присягу в качестве министра по делам малого и среднего бизнеса.