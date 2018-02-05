Разлад в семье: почему Мелания Трамп отказала мужу

В интернете появилось видео, на котором первая леди США Мелания Трамп отказалась делать совместное фото со своим мужем - Дональдом Трампом

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Инцидент с семейной четой Трамп произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде.

© AFP 2018/ SAUL LOEB Роскошное платье Меланьи Трамп стало историей

Дональд и Мелания должны были выйти из самолета и остановиться, чтобы журналисты могли сделать совместное фото супругов.

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Однако Мелания держалась на определенном расстоянии от Дональда Трампа, более того — она не дала ему руку и быстро спустилась по трапу, направившись к машине.

Не так давно Мелания Трамп отказалась брать супруга за руку во время визита в Рим, а также во время поездки в Израиль, отмечает РИА Новости.