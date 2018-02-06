Юристы президента США не советуют ему идти на допрос к Мюллеру

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Адвокаты президента США Дональда Трампа выразили обеспокоенность тем, что политик может быть обвинен в даче ложных показаний. Решение Трампа о том, будет ли он говорить с прокурором, ожидается в ближайшие недели и станет одним из наиболее значимых моментов расследования.

Отказ Трампа от дачи показаний понесет политические последствия. Будет выдвинуто обвинение в том, что президент что-то скрывает, и суд может привлечь к делу специального советника. Расследование усложнится и, вероятно, сможет быть решено только Верховным судом.

Ранее Трамп заявил журналистам, что готов дать показания спецпрокурору по расследованию "вмешательства РФ в выборы" Мюллеру, но намерен сначала проконсультироваться со своими адвокатами.

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В последние дни американские СМИ активно спекулируют на тему того, что спецпрокурор может в ближайшее время допросить президента США по делу о "российском вмешательстве в выборы" и предполагаемом сговоре Трампа с Москвой. Президент США отрицает подобные обвинения. До настоящего времени Трамп не отрицал, что будет давать показания, но выражал сомнения в том, что он вообще будет вызван для дачи показаний спецпрокурору.

Ранее стало известно, что генпрокурор США Джефф Сешнс давал свидетельские показания по якобы имевшему место вмешательству РФ в американские выборы команде Мюллера.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Почему американские СМИ заглушили речь Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США в понедельник проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования".

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Голосование проходило на анонимной основе. Теперь у президента США Дональда Трампа есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли публикацию данного документа.

Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

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В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сената Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.