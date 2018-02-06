Евродепутаты против парламента Румынии: тучи сгущаются

Европарламентарий из Румынии открыто выступила против правящей в ее родной стране коалиции

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Усиливается противостояние между румынским политиком, ныне депутатом Европарламента Моникой Маковей и парламентом Румынии.

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С деталями предыдущей фазы этого конфликта можно ознакомиться здесь >>>

А недавно Маковей и ее коллега по Европарламенту Свен Гьегольд организовали по месту своей нынешней работы фотовыставку "Румыния на улице. Хотим правосудия, а не коррупции!". Среди экспонатов выставки — изображения манекенов в тюремных робах с лицами лидеров правящей коалиции Румынии.

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Депутат нижней палаты румынского парламента Ливиу Плешояну, узнав об этом факте, направил в Европарламент открытое письмо. В своем послании законодатель требует призвать к ответу устроителей экспозиции, так как они, по его мнению, нарушают презумпцию невиновности и директиву 2016/343 Европарламента и Совета Европы, положения Хартии фундаментальных прав ЕС, Европейской конвенции защиты фундаментальных прав и свобод, Международного пакта по гражданским и политическим правам и Всемирной декларации прав человека.

По словам Плешояну, большинство из тех, чьи лица изображены на упомянутом коллаже, никогда не привлекались к уголовной ответственности.