Грузинский снайпер назвал двух причастных к убийствам на Майдане

Снайпер из Грузии назвал политиков, причастных к убийствам на Майдане в 2013 году

КИШИНЕВ, 13 фев —Sputnik. Руководитель комитета украинской Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и депутат высшего законодательного органа Украины Владимир Парасюк лично принимали участие в физическом устранении ряда лиц во время Майдана, заявил для РИА Новости снайпер из Грузии Александр Ревазишвили, бывший, по его словам, очевидцем этих событий.

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"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк, молодой, — из карабина "Сайга", а его отец — из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату.

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Грузин подчеркнул, что готов представить эту информацию в украинском суде.

Другие участвовавшие в кровавых событиях на киевском майдане снайперы из Грузии заявили, что приказ открыть огонь, равно как и оружие, они также получили именно от Пашинского.

Отставной грузинский военный Коба Нергадзе заявил, что на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который теперь он возглавляет "грузинский легион", воюющий на Донбассе на стороне Киева.

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Нергадзе сообщил, что Мамулашвили велел "срочно выезжать на Украину для помощи протестующим". Группе Нергадзе выделили десять тысяч долларов и еще пятьдесят обещали после возвращения из "командировки".

Полную версию и видео интервью с грузинскими снайперами РИА Новости обещает придать огласке в среду, 14 февраля.

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Отметим, что ранее итальянский Пятый канал дал в эфир документальный фильм, где есть интервью с Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия.

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Один из них утверждал, что в какой-то момент их группе приказали открыть огонь по бойцам "Беркута" и по протестующим в Киеве, но представители Грузии восприняли это указание как провокацию и поэтому, с их слов, не стреляли.

Двадцать первого ноября 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли главную киевскую площадь, майдан Незалежности (площадь Независимости).

Причиной для этих действий стало заявление главы правительства Николая Азарова о приостановлении подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Очень быстро центральна площадь Киева стала местом противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После произошедшего на Украине государственного переворота "Беркут" распустили.