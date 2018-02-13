Грузинский снайпер назвал двух причастных к убийствам на Майдане

КИШИНЕВ, 13 фев —Sputnik. Руководитель комитета украинской Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и депутат высшего законодательного органа Украины Владимир Парасюк лично принимали участие в физическом устранении ряда лиц во время Майдана, заявил для РИА Новости снайпер из Грузии Александр Ревазишвили, бывший, по его словам, очевидцем этих событий.
"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк, молодой, — из карабина "Сайга", а его отец — из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату.
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Грузин подчеркнул, что готов представить эту информацию в украинском суде.
Другие участвовавшие в кровавых событиях на киевском майдане снайперы из Грузии заявили, что приказ открыть огонь, равно как и оружие, они также получили именно от Пашинского.
Отставной грузинский военный Коба Нергадзе заявил, что на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который теперь он возглавляет "грузинский легион", воюющий на Донбассе на стороне Киева.
Нергадзе сообщил, что Мамулашвили велел "срочно выезжать на Украину для помощи протестующим". Группе Нергадзе выделили десять тысяч долларов и еще пятьдесят обещали после возвращения из "командировки".
Полную версию и видео интервью с грузинскими снайперами РИА Новости обещает придать огласке в среду, 14 февраля.
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Отметим, что ранее итальянский Пятый канал дал в эфир документальный фильм, где есть интервью с Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия.
Один из них утверждал, что в какой-то момент их группе приказали открыть огонь по бойцам "Беркута" и по протестующим в Киеве, но представители Грузии восприняли это указание как провокацию и поэтому, с их слов, не стреляли.
Двадцать первого ноября 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли главную киевскую площадь, майдан Незалежности (площадь Независимости).
Причиной для этих действий стало заявление главы правительства Николая Азарова о приостановлении подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Очень быстро центральна площадь Киева стала местом противостояния силовиков и радикалов.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После произошедшего на Украине государственного переворота "Беркут" распустили.