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МИД Ирана: США начали волну интервенции и оккупации Сирии

© AFP 2018/ OMAR HAJ KADOUR
Политика
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США начали новую волну интервенции в Сирии, оккупации этой страны, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф, выступая на сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай"

КИШИНЕВ, 19 фев —  Sputnik. Глава МИД Ирана Джавад Зариф, которого цитирует РИА Новости, заявил, что США начали новую волну интервенции в Сирии.

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© AFP 2018/ Bulent Kilic
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"Сирия по-прежнему требует политического решения. Иран и Россия стремятся к такому политическому решению, продвигают это решение последние четыре года. На всех международных конференциях мы настаиваем на том, что возможно только политическое решение в Сирии. Я надеюсь, что наконец-то начинают осознавать эту идею после того, как террористам нанесено мощное поражение. Мы должны начать это политическое решение, но мы видим новую волну оккупации, иностранной интервенции, особенно со стороны США", — сказал Зариф.

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Теги:
самолет, Сирия, Общество
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