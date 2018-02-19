МИД Ирана: США начали волну интервенции и оккупации Сирии

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Глава МИД Ирана Джавад Зариф, которого цитирует РИА Новости, заявил, что США начали новую волну интервенции в Сирии.

© AFP 2018/ Bulent Kilic Бойня в Сирии: кто на самом деле погиб от американского удара

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"Сирия по-прежнему требует политического решения. Иран и Россия стремятся к такому политическому решению, продвигают это решение последние четыре года. На всех международных конференциях мы настаиваем на том, что возможно только политическое решение в Сирии. Я надеюсь, что наконец-то начинают осознавать эту идею после того, как террористам нанесено мощное поражение. Мы должны начать это политическое решение, но мы видим новую волну оккупации, иностранной интервенции, особенно со стороны США", — сказал Зариф.