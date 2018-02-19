Провокация от Столтенберга: Россия "развяжет" ядерную гонку в Европе

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия рискует развязать новую ядерную гонку в Европе, сообщает РИА Новости. © Photo: РИСИ ТВ Фитин: для чего НАТО создает "военный Шенген"

"США в качестве одной из сторон договора РСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) установили, что Россия угрожает существованию соглашения и собирается разработать и испытать новую ракету средней дальности. Россия, модернизируя свой арсенал ядерного оружия и проводя ядерные учения, рискует развязать новую ядерную гонку в Европе", — заявил Столтенберг.

Он также призывал Россию к соблюдению договора о РСМД и прозрачности военных проектов и маневров.

Россия соблюдает все договора

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности, по договору РСМД.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе, ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

© Sputnik/ Алексей Витвицкий Лавров продемонстрировал Европе боевой бумеранг

НАТО выступает за диалог с Россией

"Мы не хотим новой холодной войны, хотим предотвратить гонку вооружений и продолжаем работать над развитием диалога с Россией, чтобы снизить напряженность и выстроить более конструктивные отношения с Россией. И мы будем работать над тем, чтобы сделать эти отношения лучше", — сказал Столтенберг в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Виртуальная война: Запад вызывает Москву>>>

По словам Столтенберга, альянс в последние годы наблюдал "готовность России использовать силу против членов НАТО".

"При этом мы не видим никакой неотвратимой угрозы со стороны России, мы видели, что она использовала силу против Украины, и мы ответили пропорционально, чтобы не допустить новой холодной войны. И продолжаем работать над диалогом с Россией", — сказал он.