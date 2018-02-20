Происходит это, как считают в американском военном ведомстве, в ответ на наращивание сил России

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Военно-морские силы США увеличивают присутствие в Черном море, чтобы попытаться противостоять наращиванию российских сил в этом районе, сообщили в американском военном ведомстве.

© Sputnik/ Vitaliy Belousov Что делал самолет-разведчик США над Черным морем

США приняли решение направить два эсминца в Черное море в рамках усилий по "уменьшению чувствительности России" в связи с присутствием американских вооруженных сил в регионе, отмечает РИА Новости.

Американские чиновники заявляют, что учитывая возросшее военное присутствие РФ, Москва стала более чувствительна к нахождению американских сил в регионе.

Эксперт: Россия возьмет под контроль пространство над Черным морем>>>

В воскресенье эскадренный миноносец ВМС США "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля". ВМС США тогда официально сообщили, что решение "направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в ответ на какие-либо действия". В последний раз два корабля ВМС США одновременно находились в Черном море в июле прошлого года, когда проводились украино-американские учения Sea Breeze.