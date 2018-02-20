Отдать честь: почему женщинам опасно служить в НАТО

НАТО принимает эстафету у Голливуда — Cевероатлантический альянс захлестнуло волной секс-скандалов. На днях обладательница титула "Мисс Англия — 2009" Катрина Ходж рассказала о сексистских нападках и унижениях, с которыми она столкнулась во время военной службы.

Откровения звезды, прозванной сослуживцами "Боевой Барби", возмутили общественность. О самых громких армейских секс-скандалах — читайте в материале.

Атомный подводный бордель

"Боевой Барби" Ходж прозвали после того, как она явилась на КПП своего полка на высоких каблуках и с розовым чемоданом.

Нетипичный образ новобранца дополняли пышные накладные ресницы и густой слой яркой косметики. Между тем Ходж вскоре оказалась на переднем крае — девушку отправили воевать в Ирак, где она получила орден. По словам Ходж, сослуживцы, считавшие эту награду незаслуженной, устроили ей настоящую травлю. Дело не ограничивалось лишь оскорблениями: однажды в солдатской столовой в нее бросили банку газировки, угодив в голову. Травля не прекратилась и после увольнения из армии — бывшие сослуживцы продолжают оскорблять девушку в соцсетях.

История Катрины Ходж — не самое серьезное секс-происшествие в Вооруженных силах Ее Величества. В октябре 2017 года на весь мир "прославился" экипаж британской атомной подводной лодки Vigilant, устроивший на корабле плавбордель.

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Главным развратником признали капитана субмарины Стюарта Армстронга, который, вопреки уставу, вступил в интимные отношения с офицером по инженерно-техническому обеспечению лейтенантом Ребеккой Эдвардс. Позже выяснилось, что сексом на борту подводной лодки занимались еще несколько офицеров.

Морпехи ню

Мировой лидер по сексуальным скандалам — Пентагон.

В американской армии доля женщин достигает 15%, ежегодно более пяти тысяч из них заявляют о домогательствах. Самый громкий инцидент на сексуальной почве — история 2017 года с размещением в соцсетях фото обнаженных женщин-военнослужащих из Корпуса морской пехоты. Некоторые из них даже не подозревали, что их фотографируют. За озабоченных морпехов пришлось отдуваться министру обороны США Джеймсу Мэттису, который назвал произошедшее "отсутствием уважения к человеческому достоинству".

Было проведено служебное расследование, однако о его результатах пока ничего не известно.

В начале февраля 2018-го на рассмотрение американского конгресса поступили материалы о массовых домогательствах и изнасилованиях в элитных военных вузах — Вест-Пойнте, академиях ВВС и ВМС. Так, в Вест-Пойнте в прошлом году зафиксировано 50 подобных инцидентов, что почти в два раза больше, чем в 2016-м. Проблема сексуальных правонарушений в академии даже нашла отражение в кинематографе. В 1999-м в прокат вышел фильм "Генеральская дочь", героиня которого стала жертвой группового изнасилования со стороны однокурсников.

Изнасилование на полигоне

Серьезный рост числа сексуальных домогательств зафиксирован в 2017-м и в бундесвере. За прошлый год в немецкой армии отмечено 234 правонарушения, что на 80% выше, чем в 2016-м. Так, в городке Пфуллендорф, по свидетельству одного из офицеров, новобранцев в центре подвергали весьма экстравагантным испытаниям. Инструкторы заставляли девушек и парней раздеваться догола, после чего требовали выполнять унизительные задания, снимая все на видео. А в начале ноября прошлого года на полигоне одной из частей ПВО после солдатской вечеринки капрал изнасиловал двух девушек-военнослужащих — 18 и 22 лет.

Источник: РИА Новости, Сергей Николаев