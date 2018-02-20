16:20 20 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
НАТО, армия, архивное фото

Отдать честь: почему женщинам опасно служить в НАТО

© AP Photo / Vadim Ghirda
Политика
Получить короткую ссылку
8201

НАТО принимает эстафету у Голливуда — Cевероатлантический альянс захлестнуло волной секс-скандалов. На днях обладательница титула "Мисс Англия — 2009" Катрина Ходж рассказала о сексистских нападках и унижениях, с которыми она столкнулась во время военной службы.

Откровения звезды, прозванной сослуживцами "Боевой Барби", возмутили общественность. О самых громких армейских секс-скандалах — читайте в материале.

Атомный подводный бордель

"Боевой Барби" Ходж прозвали после того, как она явилась на КПП своего полка на высоких каблуках и с розовым чемоданом.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Photo: РИСИ ТВ
Фитин: для чего НАТО создает "военный Шенген"

Нетипичный образ новобранца дополняли пышные накладные ресницы и густой слой яркой косметики. Между тем Ходж вскоре оказалась на переднем крае — девушку отправили воевать в Ирак, где она получила орден. По словам Ходж, сослуживцы, считавшие эту награду незаслуженной, устроили ей настоящую травлю. Дело не ограничивалось лишь оскорблениями: однажды в солдатской столовой в нее бросили банку газировки, угодив в голову. Травля не прекратилась и после увольнения из армии — бывшие сослуживцы продолжают оскорблять девушку в соцсетях.

История Катрины Ходж — не самое серьезное секс-происшествие в Вооруженных силах Ее Величества. В октябре 2017 года на весь мир "прославился" экипаж британской атомной подводной лодки Vigilant, устроивший на корабле плавбордель.

Россия ответит на создание и модернизацию баз НАТО у ее границ
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Россия ответит на создание и модернизацию баз НАТО у ее границ

Главным развратником признали капитана субмарины Стюарта Армстронга, который, вопреки уставу, вступил в интимные отношения с офицером по инженерно-техническому обеспечению лейтенантом Ребеккой Эдвардс. Позже выяснилось, что сексом на борту подводной лодки занимались еще несколько офицеров.

Морпехи ню

Мировой лидер по сексуальным скандалам — Пентагон. 

В американской армии доля женщин достигает 15%, ежегодно более пяти тысяч из них заявляют о домогательствах. Самый громкий инцидент на сексуальной почве — история 2017 года с размещением в соцсетях фото обнаженных женщин-военнослужащих из Корпуса морской пехоты. Некоторые из них даже не подозревали, что их фотографируют. За озабоченных морпехов пришлось отдуваться министру обороны США Джеймсу Мэттису, который назвал произошедшее "отсутствием уважения к человеческому достоинству".

Открытие офиса связи НАТО в Кишиневе
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Почему Молдова оказалась на опасной линии противостояния между НАТО и Россией

Было проведено служебное расследование, однако о его результатах пока ничего не известно.

В начале февраля 2018-го на рассмотрение американского конгресса поступили материалы о массовых домогательствах и изнасилованиях в элитных военных вузах — Вест-Пойнте, академиях ВВС и ВМС. Так, в Вест-Пойнте в прошлом году зафиксировано 50 подобных инцидентов, что почти в два раза больше, чем в 2016-м. Проблема сексуальных правонарушений в академии даже нашла отражение в кинематографе. В 1999-м в прокат вышел фильм "Генеральская дочь", героиня которого стала жертвой группового изнасилования со стороны однокурсников.

Изнасилование на полигоне

Серьезный рост числа сексуальных домогательств зафиксирован в 2017-м и в бундесвере. За прошлый год в немецкой армии отмечено 234 правонарушения, что на 80% выше, чем в 2016-м. Так, в городке Пфуллендорф, по свидетельству одного из офицеров, новобранцев в центре подвергали весьма экстравагантным испытаниям. Инструкторы заставляли девушек и парней раздеваться догола, после чего требовали выполнять унизительные задания, снимая все на видео. А в начале ноября прошлого года на полигоне одной из частей ПВО после солдатской вечеринки капрал изнасиловал двух девушек-военнослужащих — 18 и 22 лет.

Источник: РИА Новости, Сергей Николаев

По теме

Меркель и Юнкер сбрасывают НАТО с парохода истории
Ермаков: НАТО повышает свой потенциал за счет Молдовы
Ермаков: ЕС и НАТО поют в унисон – они видят угрозу в России
Додон рассказал о рисках в связи с открытием бюро НАТО в Кишиневе
Теги:
секс-скандал, армия, НАТО, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центральный европейский банк
    Открестились

    В Брюсселе считают арест и обвинение в коррупции главы Банка Латвии, который также входит в правление Европейского Центробанка, внутренним делом страны.

  • Флаг-евробанкнота, архивное фото
    Не проблема

    Литовские экономисты отказались признать рост цен главной проблемой страны – Sputnik узнал, что на самом деле беспокоит экспертов.

  • Яна Тоом
    "Травоядная" Европа

    Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом рассказала, что необходимо делать "травоядной" Европе "во времена хищников".

  • Автобусы МАЗ, архивное фото
    Белорусский извоз

    Автобусы марки МАЗ в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу закупили 10 российских городов. Sputnik посчитал количество поставленных транспортных средств.

  • Судебный молоток
    Туркам вопреки

    Задержанному в Грузии по делу Фетхуллаха Гюлена Мустафе Эмре Чабуку изменили меру пресечения – вместо экстрадиции в Турцию его выпустили под залог.

  • Сергей Ромашкин
    Футбольное влияние

    Как повлияет проведение матчей Чемпионата мира по футболу в Сочи на поток туристов в Абхазию, рассказал Sputnik представитель туроператора.

  • Автомобильная дорога, фото из архива
    В путь-дорогу

    Президент Азербайджана распорядился построить новую автомобильную дорогу до границы с Россией – Sputnik узнал бюджет будущей стройки.

  • Взрыв в жилом доме в Ереване
    Взрывная волна

    Рано утром в одном из многоэтажных домов Еревана прогремел взрыв, в результате которого была разрушена несущая стена. Sputnik рассказал о последствиях ЧП.

  • Девушка держит в руках телефон
    Благородное похищение

    Адвокат из столицы Казахстана предлагает не считать похищение женщины с целью вступления в брак похищением человека.

  • Гашиш. Архивное фото
    Обломали кайф

    Правоохранительные органы Кыргызстана нашли в доме жителя Джалал-Абадской области почти 100 килограммов наркотических средств.

  • Наручники, архивное фото
    Флаговый арест

    Порядка десяти жителей Хатлонской области Таджикистана задержаны после того, как над крышами их домов были вывешены флаги ИГ.

  • Туристы с экскурсоводом
    Гид-парад

    Международный форум гидов пройдет в Узбекистане в рамках ежегодного празднования Всемирного дня экскурсоводов.

  • Саша Дюркоп
    Стремительное развитие

    Генеральный секретарь Конфедерации независимых футбольных ассоциаций ConIFA Саша Дюркоп рассказал о перспективах югоосетинского спорта.

  • Центральный европейский банк
    Открестились

    В Брюсселе считают арест и обвинение в коррупции главы Банка Латвии, который также входит в правление Европейского Центробанка, внутренним делом страны.

  • Флаг-евробанкнота, архивное фото
    Не проблема

    Литовские экономисты отказались признать рост цен главной проблемой страны – Sputnik узнал, что на самом деле беспокоит экспертов.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Масленица
Масленица-2018: как ее отмечали в столице Молдовы
Извержение вулкана в Индонезии
В Индонезии на острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг
Выборы президента России
Как в Молдове можно выбрать президента России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться