По данным опроса, мнения жителей Германии, Польши, Франции и Великобритании разошлись в вопросе о том, является ли Россия частью Европы.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Большинство французов, 65%, а также 46% немцев и 52% британцев не считают Россию частью Европы. А в Польше, наоборот, значительная часть респондентов, 77% — уверены, что Россия относится к Европе.

Этот опрос был проведен для Sputnik старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 20 по 20 сентября 2017 года во Франции, Германии, Великобритании и Польше. В опросе участвовали граждане от 18 лет и старше, немногим более 800 человек в каждой стране.

Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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Социологи отмечают, что чаще Россию частью Европы считают люди старшего возраста, от 35 лет, а также граждане с высшим образованием.

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Что касается детального обзора этих и других критериев, то Россию частью Европы в большей степени считают:

Жители Парижа;

Жители территории бывшей ГДР;

Жители Лондона;

Левые и центристы в политике.