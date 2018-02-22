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Везет же людям: глава Amazon разбогател на миллиард долларов за один день

© Twitter / Amazon.com
Политика
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Произошло это после удорожания акций компании до $1,5 тысяч.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос стал богаче на 1,15 миллиарда долларов за один день после того, как стоимость акций ритейлера впервые превысила 1,5 тысячи долларов. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), отмечает РИА Новости. 

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После удорожания акций Amazon состояние Безоса достигло 124 миллиардов долларов, при этом глава компании по-прежнему занимает первую строчку в списке миллиардеров агентства Блумберг. Второе место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чье состояние насчитывает 91,6 миллиарда долларов, третье — инвестор Уоррен Баффет (86,2 миллиарда долларов). По версии журнала Forbes Безос разбогател до 122,9 миллиарда долларов.

Акции Amazon по итогам торгов среды подорожали на 1%, до 1482,92 доллара, при этом в ходе торгов достигая 1503,49 доллара, впервые преодолев отметку в 1,5 тысячи долларов. С начала года акции Amazon подорожали на 26,5%.

В феврале Amazon впервые в истории обогнал IT-гиганта Microsoft по рыночной стоимости, заняв третью строчку по данному показателю среди мировых компаний после Apple и Alphabet (холдинговая компания Google).

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Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

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Теги:
Amazon.com, богатство, Общество
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