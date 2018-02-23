Климов: возвращать мир в Сирию должны не российские СМИ, а США

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. К установлению мира в Сирии должны прилагать усилия не российские СМИ, а США, поддерживающие псевдоумеренную оппозицию в САР и направившие туда свои вооруженные силы незаконно, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, комментируя слова официального представителя Госдепа Хезер Науэрт об агентстве Sputnik и телеканале RT.

Науэрт ранее в пятницу заявила, что агентство Sputnik и телеканал RT "несут ответственность" за прекращение насилия в Сирии, но при этом не пояснила, о какой конкретно ответственности говорит. Ранее власти США обвиняли эти СМИ во вмешательстве в американские выборы, также бездоказательно.

"RT и Sputnik — это не спецслужбы, не дипломатические ведомства, не некие НКО, занимающиеся народной дипломатией, это просто СМИ. Лучше бы сам Госдеп приложил усилия к тому, чтобы в Сирии не было псевдоумеренной оппозиции, а сами США вывели бы оттуда свои вооруженные силы, которые находятся в Сирии незаконно. Тогда бы там наступил долгожданный мир — вот о чем надо думать Госдепу", — заявил Климов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, "в вину" RT и Sputnik можно вменить лишь то, что они дают объективную и взвешенную информацию.

"Если бы RT и Sputnik действительно заправляли бы всем, то на всем земном шаре наступил бы вожделенный мир, верховенство международного права и ООН в решении глобальных вопросов. На Земле бы была уже другая форма цивилизации", — заявил сенатор.

По мнению главы комиссии СФ, Науэрт, допуская подобные заявления, "либо действительно вообще ничего не понимает, либо делает вид, что не понимает".

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон".

В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

Власти США также обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в президентские выборы в США, но так и не привели никаких доказательств. В Москве такие обвинения называли голословными.