Дональд Трамп рассказал, каких иммигрантов он хотел бы видеть в США

Президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Вашингтоне, прочел стихотворение о женщине и пригретой на ее груди змее.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Президент США Дональд Трамп, выступая на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне, отметил, что Америке нужны работающие и великие люди. Глава Белого дома, говоря о нынешней ситуации с иммигрантами, прибегнул к стихотворной метафоре. Под конец его эмоционального выступления толпа ликовала.

Иммиграционная реформа была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Для предотвращения прибытия незаконных мигрантов из Мексики он обещает построить стену на границе с этой страной, выступает за отмену лотереи грин-карт и так называемой цепной иммиграции, когда право на въезд в США имеют родные легализовавшихся мигрантов, передает РИА Новости.

"Я хочу, чтобы в эту страну приезжали великие люди, и не хочу, чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас, я хочу людей, которые делают вклад (в развитие нашей страны)", — отметил Трамп.

Он привел ряд примеров, как американцы становились жертвами преступлений, совершенных незаконными мигрантами. Затем президент вынул из нагрудного кармана листок и обратился к залу: "Это называется "змея", и подумайте об этом в контексте иммиграции".

Зачитанное им стихотворение рассказывало о "доброй женщине", нашедшей на улице замерзающую змею.

"Возьми меня, добрая женщина, возьми меня, бога ради!", — читал с выражением президент США. Женщина, согласно повествованию, пригрела, накормила медом и молоком змею, однако та впоследствии укусила ее. "Вместо того чтобы сказать спасибо, та змея злобно укусила ее! Возьми меня, добрая женщина, возьми меня бога ради! Спаси меня, добрая женщина!", — шипела змея.

"Я спасла тебя! И ты укусила меня. Твой укус ядовит, и теперь я умру", — прочел, срываясь на крик Трамп. "Замолчи, женщина, беря меня, ты знала, что я – змея!", — завершил чтение Трамп.

Выдержав долгую паузу, он резюмировал: "Народ — это то, что мы делаем с нашей страной, мы принимаем людей и потом имеем проблемы", — сказал президент США.