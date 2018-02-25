Старая Европа и новое мышление: почему ЕС нужен диалог с Россией

Российский эксперт Владимир Брутер объяснил, почему Россия никогда не станет частью Европы в восприятии Великобритании, и почему Брюсселю нужно договариваться с Москвой.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Любопытно, что жители "старой" Европы не считают Россию собственно Европой в отличие, например, от граждан Польши. Такие данные приведены в опросе "Sputnik.Мнения".

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Опрос был проведен для Sputnik старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 20 по 20 сентября 2017 года во Франции, Германии, Великобритании и Польше. В опросе участвовали граждане от 18 лет и старше, немногим более 800 человек в каждой стране.

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Согласно этому опросу, большая часть французов (порядка 65 процентов) и около 46 процентов немцев заявили, что Россия, по их мнению, не является частью Европы. Только подавляющее большинство поляков (77 процентов) считают, что Россия относится к Европе.

Интересным является тот факт, что жители западноевропейских стран старшего поколения, а также высокообразованные люди чаще заявляют о том, что Россия — это часть Европы, в отличие от своих более младших и менее эрудированных сограждан.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя результаты опроса, заметил, что британцы, например, даже Польшу Европой не считают — что уж говорить о России!

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"Для населения Великобритании все, что восточнее Праги, — это дикое, неуправляемое поле. Россия в их восприятии находится очень далеко и поэтому никогда не будет частью их мира. А Восточная Европа для британцев всегда будет занимать подчиненное положение", — отметил Брутер.

Он уверен, что сам выход Великобритании из состава Евросоюза как раз и продиктован тем, что ЕС в нынешнем, расширенном за счет Восточной Европы составе им, британцам, не интересен.

"Европа для Великобритании стала слишком большой, а жители Соединенного Королевства не готовы соизмерять свои интересы с интересами восточноевропейцев и никогда не будут рассматривать жителей этих стран как равных себе", — сказал Брутер.

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Он добавил, что у жителей Западной Европы подобный подход к восточным соседям существует, как минимум, 200 лет, а Холодная война этот подход сделала рациональнее, четче, оформила и ужесточила.

"В то же время идентификация России как части Европы — вопрос не главный. Россия рядом с ЕС, она никуда не денется, и с ней надо договариваться, находить общий язык", — заключил эксперт.