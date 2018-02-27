Посол России призовет Британию повлиять на боевиков в Восточной Гуте

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко на встрече в МИД Великобритании во вторник призовет британскую сторону повлиять на боевиков в Восточной Гуте с тем, чтобы последние соблюдали перемирие.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Посол России в Лондоне Александр Яковенко планирует обсудить с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом выполнение резолюции Совбеза ООН 2401, которая "подается британской стороной на публику достаточно однобоко, со смещением принципиальных акцентов", сообщает РИА Новости.

Встреча проводится по инициативе британской стороны.

"Посол призовет британскую сторону использовать все свое влияние, а оно у Лондона имеется, на вооруженные группировки, орудующие в Восточной Гуте и не только, с целью полного выполнения данной резолюции, что является залогом успешной реализации поставленных СБ ООН задач", — сказал собеседник.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что пригласил Яковенко прийти в МИД и сообщить о российских планах по реализации резолюции 2401 по Сирии. Это резолюция Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против террористических группировок "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каида" (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими структурами.

США и Великобритания перекладывают вину за происходящее в Йемене на Иран, заявили в постпредстве Исламской Республики Иран при ООН.

С таким комментарием миссия выступила после рассмотрения в Совете Безопасности ООН проекта резолюции по Йемену.

"Сегодня США и Великобритания попытались злоупотребить процедурами Совета Безопасности и провести безосновательную резолюцию, чтобы продвинуть свою политическую повестку и возложить вину за происходящее в Йемене", — говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.

"Иран категорически отрицает обвинения относительно передачи оружия Йемену и абсолютно убежден, что подобные попытки США и Великобритании — основных военных сторонников военной агрессии против Йемена, направлены на то, чтобы отвлечь международное сообщество от реальных событий в Йемене и катастрофической гуманитарной ситуации, ставшей результатом безжалостных и жестоких атак саудовской коалиции последних трех лет", — отмечается в распространенном сообщении.

В понедельник на голосование СБ ООН было вынесено два проекта резолюции в связи с истечением срока действия санкционного режима в отношении Йемена. Подготовленный Великобританией проект резолюции на год продлевал санкционный режим в отношении Йемена и мандат работы экспертов, которые следят за его соблюдением.

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В документе также отмечаются выводы последнего доклада экспертов ООН и "выражается озабоченность", что "оружие иранского происхождения" было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия. Великобритания предложила зафиксировать, что Иран не соблюдает резолюцию СБ 2216, "так как не смог предпринять необходимых шагов для предотвращения прямых и непрямых поставок … запрещенных объектов установленным лицам и группам", в том числе баллистические ракеты.

Россия заблокировала принятие документа, также против проголосовала Боливия. Китай и Казахстан воздержались. Россия, в свою очередь, предложила проект резолюции о техническом продлении на год действующего санкционного режима и мандата комиссии экспертов в отношении Йемена. Документ был принят СБ ООН единогласно.

Ранее США и Саудовская Аравия неоднократно обвиняли Иран в поставках оружия хуситам в Йемен.

США и Великобритания перекладывают вину за происходящее в Йемене на Иран, заявили в постпредстве Исламской Республики Иран при ООН.

С таким комментарием миссия выступила после рассмотрения в Совете Безопасности ООН проекта резолюции по Йемену.

"Сегодня США и Великобритания попытались злоупотребить процедурами Совета Безопасности и провести безосновательную резолюцию, чтобы продвинуть свою политическую повестку и возложить вину за происходящее в Йемене", — говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin Сирийский кризис: трудное урегулирование

"Иран категорически отрицает обвинения относительно передачи оружия Йемену и абсолютно убежден, что подобные попытки США и Великобритании — основных военных сторонников военной агрессии против Йемена, направлены на то, чтобы отвлечь международное сообщество от реальных событий в Йемене и катастрофической гуманитарной ситуации, ставшей результатом безжалостных и жестоких атак саудовской коалиции последних трех лет", — отмечается в распространенном сообщении.

В понедельник на голосование СБ ООН было вынесено два проекта резолюции в связи с истечением срока действия санкционного режима в отношении Йемена. Подготовленный Великобританией проект резолюции на год продлевал санкционный режим в отношении Йемена и мандат работы экспертов, которые следят за его соблюдением. В документе также отмечаются выводы последнего доклада экспертов ООН и "выражается озабоченность", что "оружие иранского происхождения" было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия. Великобритания предложила зафиксировать, что Иран не соблюдает резолюцию СБ 2216, "так как не смог предпринять необходимых шагов для предотвращения прямых и непрямых поставок … запрещенных объектов установленным лицам и группам", в том числе баллистические ракеты.

Россия заблокировала принятие документа, также против проголосовала Боливия. Китай и Казахстан воздержались. Россия, в свою очередь, предложила проект резолюции о техническом продлении на год действующего санкционного режима и мандата комиссии экспертов в отношении Йемена. Документ был принят СБ ООН единогласно.

Ранее США и Саудовская Аравия неоднократно обвиняли Иран в поставках оружия хуситам в Йемен.