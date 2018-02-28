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Флаги России и США

Рябов: уверенности в возможности улучшения отношений с США нет

© Fotolia/ KLimAx Foto
Политика
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По мнению замглавы МИД России Сергея Рябков, Москва готова искать выход даже в сложившейся напряженной ситуации.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Отношения между Россией и США всегда находились в центре внимания.

Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo: Пресс служба РИСИ
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Однако у Москвы уже много лет нет уверенности в возможности улучшения отношений с Вашингтоном, но она готова работать конструктивно и формировать позитивную повестку дня. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Сказали в США среди прочего, что они не уверены в том, возможно ли улучшение отношений с Россией. У нас уверенности в возможности улучшений отношений с США нет уже много лет, но мы, по крайней мере, сопровождаем эти свои констатации постоянными подтверждениями собственной готовности работать конструктивно, несмотря ни на что, искать решения, выходить на развязки, стабилизировать ситуацию, формировать позитивную повестку дня", — сказал Рябков.

"А когда произносятся слова "мы не знаем, можно ли в принципе улучшить отношения с Россией, и на этом ставится точка — ну, что можно сказать? Подумайте ещё. Может, вам какие-то другие мысли в голову придут", — добавил замминистра.

По словам Рябкова, в Москве отмечают резкий всплеск антироссийской риторики в США, "употребляется терминология, которая раньше не использовалась, которой, по большому счёту, не должно быть места в официальном общении государств".

"Это просто нынешний уровень внешнеполитической мысли и работы американских государственных структур. Мне, откровенно говоря, жаль коллег в Вашингтоне, которые опустились до такого состояния и не готовы хотя бы изредка взглянуть на себя со стороны. Многие заявления — просто позорные проявления деградации американской внешней политики", — добавил замминистра.

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Теги:
отношения, Россия, США, Политика
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