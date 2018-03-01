Доигрались: запрет передач из России - это не по-европейски

О том, что запрет аналитически и новостных передач из России не соответствует евростандартам, заявил посол ЕС в республике Петер Михалко.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Запрет на ретрансляцию российских новостных и аналитических передач в нашей не соответствует европейским стандартам демократии, заявил в четверг журналистам посол ЕС в республике Петер Михалко.

"Это не соответствует европейским стандартам демократии, потому что в европейской практике самый главный принцип – это свободный доступ к источникам информации", — сказал европейский дипломат.

В декабре 2017 года парламент повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Закон вступил в силу 12 февраля, а уже 26 февраля был выписан первый штраф телеканалу "РТР-Молдова".

Он отметил, что действительно важно бороться с дезинформацией и пропагандой, и в странах Евросоюза есть подобные механизмы.

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"Но эти механизмы полностью соблюдают свободный доступ до источников, и они основаны на мониторинге информации. Если это дезинформация, то тогда применяются санкции, которые базируются на законодательстве", — отметил Михалко.

Он подчеркнул, что механизм борьбы с дезинформацией и пропагандой "базируется на основном принципе — свободного доступа к информации".