Скандальный "антибандеровский" закон подписан президентом Польши

По утверждению польских властей, пока Конституционный суд не изучит закон и не примет решение, никого не будут привлекать к уголовной ответственности, однако представитель МИДа Польши предупредил, что ведомство будет реагировать на нарушения закона своими инструментами.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии, скандальный закон, вызвавший широкий резонанс в мире, вступил в силу в Польше, сообщает РИА Новости.

В частности, новый документ вводит уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

Новым законом предусматривается также наказание за употребление выражения "польские лагеря смерти" и прочие подобные высказывания, выставляющие поляков как соучастников преступлений нацистов. Нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы сроком на три года. Такое же наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

© AFP 2018/ JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Польша привлекла Интерпол для поиска бывших эсэсовцев

В соответствии с новым документом, наказанию могут подвергнуться те, кто "публично вопреки фактам" отрицают перечисленные преступления.

Еще на стадии разработки законопроекта Украина и Израиль обвинили польские власти в покушении на историческую правду.

Вопреки протестам и критике, президент Польши Анджей Дуда подписал закон, затем отправил его на рассмотрение в Конституционный суд.

Тель-Авив требовал пересмотра польского закона. Крупнейший в мире центр изучения Холокоста "Яд ва-Шем", находящийся в Израиле, отметил, что инициатива "чревата сокрытием исторических истин о содействии, которое получали немцы от польского населения во время Холокоста". В Тель-Авиве опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Украинская сторона тоже выразила недовольство польским законом. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что документ может спровоцировать гонения и нападки на украинцев в Польше.

Отношения Украины и Польши в последнее время напряженные из-за исторических вопросов. Одним из них является Волынская трагедия. Также польские власти отказываются пускать в страну украинцев с "антипольскими взглядами".

Польские власти обещают, что до вердикта Конституционного суда привлекать к уголовной ответственности по новому закону никого не будут.

По словам польских властей, никого не будут привлекать к уголовной ответственности, пока Конституционный суд не изучит закон и не примет решение. При этом замминистра МИД Польши Бартош Чихоцкий предупредил, что ведомство будет реагировать на нарушения, например, на формулировки о "польских концлагерях" закона своими инструментами.