Трамп хочет править пожизненно

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Заявление американского президента раскритиковали в Конгрессе. Член палаты представителей Ро Ханна расценил высказывание Трампа, как противоречащее американским ценностям.

"Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся", — написал конгрессмен на своей странице в социальной сети.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN, скандальное заявление Трамп сделал во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде.

© AFP 2018/ Nicholas Kamm В соцсетях активно комментируют очередной конфуз Трампа

"Теперь он (китайский лидер Си Цзиньпин. — Прим. ред.) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь", — заявил Трамп.

На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшая из которых — снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР; в настоящий момент по конституции лидер страны может находиться на посту не более двух пятилетних сроков подряд.