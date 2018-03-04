Трамп хочет править пожизненно

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Заявление американского президента раскритиковали в Конгрессе. Член палаты представителей Ро Ханна расценил высказывание Трампа, как противоречащее американским ценностям.
"Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся", — написал конгрессмен на своей странице в социальной сети.
Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN, скандальное заявление Трамп сделал во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде.
"Теперь он (китайский лидер Си Цзиньпин. — Прим. ред.) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь", — заявил Трамп.
На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшая из которых — снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР; в настоящий момент по конституции лидер страны может находиться на посту не более двух пятилетних сроков подряд.