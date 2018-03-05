Неожиданный поворот: Италия может выйти из зоны евро

По мнению лидера партии "Лига", переход Италии на евро был ошибкой, а страна может выйти из зоны евро.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что переход Италии на евро был ошибкой, и не исключил выход страны из зоны евро.

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"Я говорил и продолжаю говорить, что переход на евро было ошибкой и ошибочным выбором. В правительстве будем работать над программой о модификации ряда европейских параметров. Посмотрим, кто еще в парламенте будет разделять нашу точку зрения. Мы еще поработаем над этим в ближайшие 10-12 дней, но у нас в голове четкая мысль о том, что время единой монетарной политики Европы закончилось", — сказал политик, которого цитирует РИА Новости.

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Ранее Сальвини, чья партия набрала, по предварительным данным, свыше 18% голосов на парламентских выборах, заявил об исторической победе.