СМИ: Меркель выдвинута для переизбрания на пост канцлера Германии

Ранее немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Кандидатура Ангелы Меркель предложена бундестагу президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером для переизбрания на пост канцлера Германии, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на газету Zeit.

"В сегодняшнем обращении федеральный президент предложил германскому бундестагу избрать Ангелу Меркель в качестве федерального канцлера в соответствии со статьей 63 Конституции", — приводит газета Zeit слова официальной представительницы Штайнмайера.

Ранее в немецком бундестаге была назначена дата голосования по кандидатуре Меркель и приведения ее к присяге — 14 марта. Выступая в понедельник в Берлине, Меркель призвала сформировать правительство в самое ближайшее время и обещала "через пару дней" приступить к созданию кабинета.

Ранее немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель.

"Я поздравляю СДПГ с этим четким результатом и рада дальнейшему сотрудничеству во благо нашей страны", — заявила Меркель.

Руководство СДПГ должно будет объявить до 12 марта, кто возглавит министерства — в коалиционном соглашении указано, что социал-демократы получили портфели МИД, минфина, министерства труда и социальных вопросов, минюста, министерства семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, а также министерства экологии, охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения.