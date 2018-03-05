В Италии на выборах в сенат лидирует правоцентристская коалиция

По мнению российского сенатора Косачева, смена власти в стране - решение избирателей, которых разочаровали результаты многолетнего правления социалистов.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. На момент обработки 65% бюллетеней, на выборах в сенат — верхнюю палату итальянского парламента, по данным МВД Италии правоцентристская коалиция набирает 37,42% . Из входящих в коалицию партий "Лига" получает 18,3%, "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони — 14,2%.

На выборах в нижнюю палату парламента (палату депутатов) у правоцентристов — 36,94%, у "Движения 5 звезд" — 31,2%, у левоцентристов — 24,39%, сообщает РИА Новости.

Эксперт: выборы в Италии подтвердили тенденции последних лет в Европе>>>

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, комментируя предварительные итоги, сравнил выборы в итальянский парламент с избранием Дональда Трампа на пост президента США.

"Новая политика ассоциируется уже не только и не столько с традиционными соперниками социалистов справа ("Вперед, Италия" и их союзники), сколько с бунтарями против истеблишмента из "Пяти звезд". В чем-то ситуация похожа на голосование американских избирателей за Трампа, бросившего такой же вызов системе. И это уже серьезнее", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, смена власти в стране — решение избирателей, которых разочаровали результаты многолетнего правления социалистов.

Российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов считает, что раздражение населения истеблишментом очень велико, и оно растет.

"Евроскептицизм носит теперь весьма конкретный характер — его ядром служит вопрос миграции, и его значимость не снижается, а наоборот", — отметил Лукьянов.

Он обратил также внимание на "поразительное" возвращение в большую политику бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони, лидера партии "Вперед, Италия".

"Сам Берлускони не может участвовать в кабинете (запрет на политическую деятельность до 2019 года), но не скрывает, что намерен быть главным разводящим. После унизительных судебных разбирательств, смехотворных исправительных работ в доме для престарелых дам (это для человека с репутацией неуемного ловеласа!) казалось, что его звезда окончательно закатилась. Но он настоящий политический Феникс", — отметил Лукьянов.

На избирательные участки были приглашены более 46 миллионов итальянцев, которые должны определить новый состав обеих палат национального парламента. Правом избрать депутатов (нижней) палаты депутатов обладают 46,6 миллиона итальянцев, достигших 18 лет. Избирать сенаторов могут итальянцы в возрасте от 25 лет — 42,8 миллиона граждан.