Евросоюз продлил еще на полгода антироссийские санкции

Юридические акты по этому продлению санкций будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 марта, говорится в сообщении.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Евросоюз продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные релиза Совета.

"Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям", — говорится в документе.

Согласно релизу, оценка ситуации Евросоюзом не дает возможности изменить санкционный режим.

РИА Новости опросило ряд экспертов, которые отметили, что продление санкций не несет в себе негатива, в целом их влияние на российскую экономику постепенно сокращается.

Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что для того, чтобы политика ЕС в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить Минские соглашения и прекратить "незаконную аннексию Крыма". По ее словам, визиты некоторых европейских политиков в Крым не отражают общей позиции Евросоюза.

Между тем в России эти меры не вызывают панических настроений.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались. Их список постоянно расширялся. Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.

Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Однако Евросоюз и США все же ввели антироссийские санкции, а Москва — ответные ограничения.

При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.