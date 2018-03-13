Мнение: будет ли Помпео искать нормализации с Россией

Новый глава Госдепартамента США будет искать нормализации отношений с Россией, но это будет происходить под влиянием "российского расследования" Роберта Мюллера, считает американский эксперт.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Президент Дональд Трамп хочет нормализаций отношений с Россией, поэтому новый госсекретарь США будет к этому стремиться. Такое мнение высказал основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks).

Глава Белого Дома во вторник отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на его место Майка Помпео, который ранее возглавлял ЦРУ. Кандидатуру Помпео должен утвердить сенат.

"Думаю, Помпео будет делать то, что хочет президент Трамп. Ясно, что президент Трамп хочет улучшить отношения с Россией. Он всегда говорил об этом в ходе предвыборной кампании. К сожалению, он был связан по рукам и ногам расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера", — сказал Маркс в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По его словам, в сложившихся политических реалиях в США нельзя игнорировать обвинительное заключение Мюллера в адрес группы граждан России, которых обвиняют во вмешательстве в выборы в США.

"Это вызвало немало негатива в адрес России, как со стороны республиканцев, так и демократов — ясно, что обе партии разделяют это мнение. Думаю, что госсекретарь Помпео будет высказывать недовольство администрации подобным поведением", — сказал Маркс.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что нынешние кадровые перестановки в американском правительстве играют на руку консервативным кругам в США.

"Майк Помпео — первый человек из правоконсервативной Tea Party ("Партии чаепития"), назначенный на пост госсекретаря. Внешней политикой прежде не занимался. Как и Трамп, сторонник решительных методов. Крайне правые республиканцы будут в восторге", — написал Пушков у себя в Twitter.