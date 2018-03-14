Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Ангела Меркель в четвертый раз избрана бундестагом на пост главы правительства Германии, отмечает РИА Новости.
"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера.
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Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и продолжительными аплодисментами.
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На почетной трибуне в бундестаге присутствуют ее супруг Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Меркель Герлинд Каснер.