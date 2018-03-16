Лавров прокомментировал отказ Лондона сотрудничать по делу Скрипаля

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отказ властей Великобритании сотрудничать с Россией по делу экс-полковника ГРУ является грубейшим нарушением конвенции о запрещении химического оружия.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Отказ Великобритании сотрудничать с Россией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является грубейшим нарушением конвенции о запрещении химоружия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

"То, что нам было прямо сказано — мы с вами разговаривать не будем, — грубейшее нарушение конвенции, в которой сказано, что прежде чем ты что-то будешь делать, ты обязан напрямую обратиться к тому государству, с территории которого, ты подозреваешь, происходит то или иное отравляющее вещество. Нам высокомерно говорят — мы не будем с вами разговаривать", — заявил министр.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери.

По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

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Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

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Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.