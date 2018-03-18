Владимир Путин лидирует на выборах президента России

Предварительные итоги показывают, что Владимир Путин лидирует на президентских выборах Российской Федерации 2018 года.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ, набирая 75% голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков. Об это свидителествуютсвидетельствуют данные ЦИК России.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Данные Exit poll

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий — Владимир Жириновский с шестью процентами голосов. У Ксении Собчак — два процента.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Жириновский с 6,7 процента. У Ксении Собчак — 2,5 процента.