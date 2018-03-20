Симоньян о мерах против Sputnik: теперь должны отключить горячую воду

КИШИНЕВ, 20 мар —Sputnik. Решение исключить Sputnik UK из Торговой палаты Эдинбурга было принято на фоне обострения российско-британских отношений после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон, не приводя доказательств, обвинил в этом Москву. Главный редактор Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала новые меры против Sputnik UK.

"Теперь должны отключить горячую воду. Ждем", — сказала Симоньян, которую цитирует РИА Новости.

Накануне в Sputnik UK сообщили, что призыв городского совета Эдинбурга прекратить отношения с агентством сочли политически мотивированным и нарушающим принципы независимости.

Также в Sputnik UK назвали это решение позорным моментом в 230-летней истории Торговой палаты и сигналом того, что "медийное и политическое давление может привести к исключению из этой бизнес-организации".

Симоньян прокомментировала новые нападки на Sputnik и RT>>>

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В 2015 году из-за санкций британского казначейства банк Barclay's закрывал счет агентства МИА "Россия сегодня", в состав которого входит Sputnik. Тогда руководство агентства назвало этот шаг проявлением цензуры. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Кроме того, Минюст США внес в список иностранных агентов телеканал RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator.

Также американские власти потребовали, чтобы в этом качестве зарегистрировалась компания RIA Global LLC, занимающаяся производством контента для международного агентства и радио Sputnik.

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Предупреждение о возможности регистрации в качестве иноагента получила и американская компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах.

Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.