Во Франции арестовали бывшего президента Николя Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози помещен под стражу в рамках дела о финансировании кампании 2007 года.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Экс-президент Франции Николя Саркози помещен под стражу, сообщает РИА Новости. Произошло это в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии.

По сообщениям французских СМИ, экс-президент помещен под стражу в пригороде Париже — в Нантере. Туда он был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года.

Весной 2012 года в СМИ были опубликованы документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.