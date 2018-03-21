Депутат Европарламента: Путин более предсказуем, чем Трамп

Сопредседатель фракции Европарламента "Европейские объединенные левые/лево-зеленые Севера" бельгиец Филипп Ламбертс считает, что Владимир Путин, одержавший победу на выборах президента России, в отношениях с Европой рационален и более предсказуем, нежели лидер США Дональд Трамп.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. В Европарламенте высказали точку зрения о том, что Владимир Путин более рационален, в отличие от Дональда Трампа. Сопредседатель фракции Европарламента "Европейские объединенные левые/лево-зеленые Севера" бельгиец Филипп Ламбертс считает, что Владимир Путин, одержавший победу на выборах президента России, в отношениях с Европой рационален

"Путин — это тот, кто ничего не боится, но является предсказуемым, — заявил Ламбертс, которого цитирует РИА Новости.

По словам европарламентария, "президент США несет гораздо большую опасность в плане создания серьезной нестабильности, чем Владимир Путин, который является достаточно рациональным".

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"То, что Россия имеет свои интересы, это совершенно нормально, и нет никакого основания унижать Россию", — сказал Ламбертс.

Он отметил, что Евросоюзу необходимо "быть очень выверенным в своем отношении" к России.

"Надо уметь обеспечить уважение к себе, а чтобы тебя уважали, надо уважать других. Поэтому нужно признать важность России для Европы", — подчеркнул депутат Европарламента.

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При этом он указал на необходимость того, чтобы ЕС в отношениях с Россией "говорил одним голосом".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 67,4%.