Шутка от Лаврова: Россия вмешалась в погоду в Японии

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про вмешательство России в погоду в Японии.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно пошутил про вмешательство РФ в погоду в Японии.

Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В среду в японской столице прошел снегопад. Так поздно по японским меркам — в конце марта — его в стране давно не было.

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На своей странице в Facebook Захарова написала, что в начале рабочего ланча японский министр отметил, что российская делегация "привезла" в Японию снег.

"Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду", — пошутил в ответ Лавров и сфотографировал снегопад.