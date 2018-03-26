Румыния приняла решение выслать одного российского дипломата

Вслед за рядом стран США, Канадой и рядом стран ЕС МИД Румынии принял решение выслать из страны одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля".

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Власти Румынии приняли решение выслать одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля". Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел страны соседки.

"Подчеркиваем, что в знак солидарности с Великобританией и согласно положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях МИД уведомил посольство Российской Федерации в Бухаресте, что один из его дипломатов будет объявлен персона нон-грата и обязан покинуть территорию Румынии", — отмечено в пресс-релизе МИД Румынии.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова США и Евросоюз высылают российских дипломатов

В понедельник ряд стран, в том числе США, Канада, Германия, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия объявили о высылке российских дипломатов.

В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

В Солсбери четвертого марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.