Шаповалов: высылка дипломатов России – пропагандистский момент

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Объявление США и ряда стран Европы о высылке российских дипломатов – пропагандистский и идеологический момент. Об этом Sputnik заявил политолог, доктор философии Борис Шаповалов.

© REUTERS/ Henry Nicholls Как связаны отравление Скрипаля, Солсбери и склад химоружия в Европе

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В понедельник 17 стран, в том числе США, Румыния, Канада, Германия, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля". Румынский МИД объявил о высылке одного дипломата.

Шаповалов подчеркнул, что "всем понятно — это обыкновенная русофобская выходка".

"Российская Федерация переживет очередную пропагандистскую выходку со стороны США, Англии и некоторых европейских стран. Дело в том, что нормальные, здравые люди понимают – никаких доказательств у англичан в том, что к данному случаю причастны российские службы не существует", — сказал эксперт.

Политолог добавил, что дипломатические отношения в этом случае не прерываются, речь идет о высылке нескольких дипломатов, на место которых должны приехать другие. Также он подчеркнул, что РФ после произошедшего примет ответные меры.

"Это приведет к тому, что точно такое же количество американских, европейских дипломатов в ответ вышлет Россия из своей страны, потому что в дипломатии есть "правило зеркала", — сказал Шаповалов.