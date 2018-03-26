Меры без доказательств: Запад массово высылает российских дипломатов

В связи с делом Скрипаля страны Запада выстроились в очередь на высылку российских дипломатов.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В Вашингтоне и Брюсселе в понедельник заявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля.

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Напомним, что в английском Солсбери четвертого марта были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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США дали недельный срок на то, чтобы 60 дипломатов покинули страну. А глава Белого дома Дональд Трамп, кроме этого, принял решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.

"Дипучреждение России закрывается в Сиэтле ввиду его близости к одной из американских баз подводных лодок", — заявил журналистам чиновник из Белого дома.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что четырнадцать из 28 стран-членов Евросоюза, в том числе США, Канада, Германия, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия, решили выслать российских дипломатов в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля".

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"Уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов", — сказал он журналистам.

Туск не назвал страны ЕС, принявшие данное решение, а также число дипломатов, подлежащих высылке.

Решение выслать одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля" приняли и власти Румынии.

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"Подчеркиваем, что в знак солидарности с Великобританией и согласно положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях, МИД уведомил посольство Российской Федерации в Бухаресте, что один из его дипломатов будет объявлен персона нон-грата, и он обязан покинуть территорию Румынии", — отмечено в пресс-релизе МИД Румынии.

В настоящий момент решение о высылке дипломатов огласили следующие государства:

Польша — 4

Литва — 3

Латвия — 1

Нидерланды — 2

Украина — 13

Франция — 4

Дания — 2

Чешская Республика — 3

Эстония — 1

Германия — 4

Италия — 2

Румыния — 1

США — 60

Канада — 4

Финляндия — 1

В российском же МИДе заявили, что высылка дипломатов не пройдет бесследно.

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"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", — говорится в сообщении МИД России.

Ситуацию вокруг решений ряда стран о высылке российских дипломатов предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с ситуацией с озвученными решениями о высылке наших дипломатов рядом стран. Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут доложены предложения, будут представлены предложения об ответных шагах", — сказал Песков журналистам.

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По его словам, окончательное решение будет приниматься главой государства.

Политолог, доктор философии Борис Шаповалов в беседе с корреспондентом Sputnik заявил, что считает объявление США и ряда стран Европы о высылке российских дипломатов "пропагандистским и идеологическим моментом".

"Российская Федерация переживет очередную пропагандистскую выходку со стороны США, Англии и некоторых европейских стран. Дело в том, что нормальные, здравые люди понимают — никаких доказательств у англичан того, что к данному случаю причастны российские службы, не существует", — сказал Шаповалов.

Он добавил, что дипломатические отношения в этом случае не прерываются, речь идет о высылке нескольких дипломатов, на место которых должны приехать другие. Также он подчеркнул, что Россия после произошедшего примет ответные меры.

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"Это приведет к тому, что точно такое же количество американских, европейских дипломатов в ответ вышлет Россия из своей страны, потому что в дипломатии есть "правило зеркала", — сказал Шаповалов.

Радиожурналист и историк Армен Гаспарян считает, что "нечто подобное должно было произойти, и все к этому морально готовились".

"Все готовились морально к тому, что произойдет нечто подобное, и будет проявлена весьма своеобразная солидарность с Великобританией. Хотя доказательств причастности России к так называемому "делу Скрипаля", как не было в первых числах марта, так нет и сегодня, и вряд ли они когда-то появятся", — отметил Гаспарян в комментарии радио Sputnik.

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По его мнению, важно то, что произойдет после высылки представителей российских дипведомств. Если в XVIII-XIX веках за подобными действиями начинались приготовления к вооруженной фазе и объявлялась война, то сегодня эта практика выглядит абсолютно нереальной.

"Никто из европейских держав не готов к подобной истории, даже без того, что показал Путин первого марта 2018 года. Также понятно, что лидеры стран как вели диалог по целому ряду вопросов ключевой повестки дня, так вести дальше и будут. Принципиальным остался один вопрос: ради чего будут высылать дипломатов", — подчеркнул Гаспарян.