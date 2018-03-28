Мать Скрипаля еще не знает о его отравлении

А родные британского шпиона Сергея Скрипаля не хотят ее пугать.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Стали известны новые детали в деле о британском шпионе Сергее Скрипале. Оказывается, по словам его племянницы Виктории Скрипаль, мать еще не знает о случившемся, родные не хотят ее пугать.

"Приоритет — оградить бабушку (мать Сергея), чтобы она не знала, не слышала ничего", — сказала Виктория Скрипаль, которую цитирует РИА Новости.

"Нет, нет", — ответила она на уточняющий вопрос, рассказали ли матери Скрипаля о случившемся.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

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Россия это категорически отрицает.