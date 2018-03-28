Серьезный Ким и Си с улыбкой: китайское ТВ показало кадры встречи

Центральное телевидение Китая показало видеокадры со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, который совершил неофициальный визит в Китай.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Позднее идентичное сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел КНР. Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после его прихода к власти (2011).

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Как видно на кадрах, церемония приветствия и переговоры состоялись внутри Дома народных собраний, отмечает РИА Новости.

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Ким Чен Ын после рукопожатия и совместного фотографирования с Си Цзиньпином, улыбаясь, представил ему свою супругу, которая была одета в платье бежевого цвета. Она пожала руку Си Цзиньпину и китайской первой леди Пэн Лиюань. Руководители и их супруги сфотографировались все вместе, и последовала церемония приветствия с почетным караулом.

Обычно церемонии приветствия с почетным караулом проходят внутри Дома народных собраний в холодное время года, однако в Пекине уже достаточно тепло. Судя по кадрам, церемония не отличалась от тех, что проводятся для других иностранных лидеров в Китае.

Во время переговоров, как видно по кадрам, Си Цзиньпин несколько раз улыбался, а Ким Чен Ын выглядел сосредоточенным и серьезным. Северокорейский лидер был одет в типичный для себя темный костюм с широкими штанами.

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После переговоров китайский лидер и его супруга устроили приветственный банкет для зарубежных гостей, на котором Си Цзиньпин и Ким Чен Ын также выступили с речами. Глава КНДР с супругой во время визита также посетили выставку инноваций Китайской академии наук, где северокорейский лидер оставил памятную надпись в специальной книге.

Телевидение также показало кадры из госрезиденции Дяоюйтай, где часто останавливаются зарубежные высокопоставленные лица и где проходило мероприятие с участием Ким Чен Ына.

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Спекуляции о том, что Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай на бронированном поезде, появились в понедельник вечером, но официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала. Во вторник утром в центре Пекина были усилены меры безопасности, а по главной улице в направлении Пекинского железнодорожного вокзала проехал кортеж без опознавательных знаков. Сразу же после этого, японские СМИ сообщили о том, что спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал.