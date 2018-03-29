Глава МИД Румынии Мелешкану рассказал о планах встретиться с Лавровым

Теодор Мелешкану объяснил, почему Бухарест выслал только одного российского дипломата, а также рассказал, какими хочет видеть отношения с Кремлем.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану не исключает, что в ближайшее время встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве или в Бухаресте.

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Об этом глава румынской дипломатии заявил в интервью журналистам.

"В то же время хочу сказать, что такая встреча не может состояться без наличия определенных элементов консенсуса, которые позволят реализовать соглашения между двумя министрами иностранных дел", — добавил Мелешкану.

Он подчеркнул, что Бухарест и Москва находятся в данный момент в фазе подготовки и уяснения ряда составляющих отношений между Румынией и Россией.

"Конечно, если будет позитивная эволюция, на что мы надеемся и чего хотим, думаю, что мы добьемся результата. Мы должны пройти через этот этап, чтобы перейти к более важным контактам", — заявил Мелешкану.

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А высылку российского дипломата из страны Мелешкану объяснил тем, что Бухарест не хотел конфликтовать с Россией, но и Великобританию захотел поддержать.

"Это относительно мягкая мера. Нужно солидаризироваться с британцами, но без конфронтации с Россией", — сказал глава румынской дипломатии, добавив, что отношения с Москвой должны быть у Бухареста предсказуемыми, основанными на принципах международного права.