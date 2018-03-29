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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Захарова рассказала о реакции России на высылку дипломатов

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Политика
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (30)
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Официальный представитель МИД РФ сообщила, когда Россия примет ответные меры на высылку более сотни дипломатов.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Россия прорабатывает и в скором времени объявит об ответных мерах на высылку российских дипломатов из ряда стран Запада. Об этом в ходе еженедельного брифинга в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Посольство России в Молдове
© Sputnik/ Родион Прока
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Ранее МИД Молдовы сообщил о высылке троих российских дипломатов. В ведомстве заявили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Также 19 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство РФ предупредило, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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"Давайте не фокусироваться на том материале, из чего будут сделаны эти меры — зеркальные или еще какие-то. Они будут адекватные. Они сейчас прорабатываются, и я думаю, в ближайшее время о них будет объявлено. Форма, содержание, обо всем вы узнаете, когда это будет до конца проработано. Но еще раз говорю, это ближайшее время", — сказала Захарова.

Он также подчеркнула, что все высылаемые российские дипломаты продолжат карьеру, поскольку их знания и опыт очень востребованы.

"Могу сказать, что все сотрудники российских загранучреждений, работа которых была безосновательно прекращена по инициативе принимающих государств, в соответствии с действующим российским законодательством, получат соответствующие назначения и все продолжат карьеру", — заявила Захарова.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (30)

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Теги:
высылка дипломатов, ответные меры, Мария Захарова, Россия
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